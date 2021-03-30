В Симферополе раньше времени открыли движение по улице Жуковского

Движение транспорта по улице Жуковского закрыли с 27 марта Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе после дорожного ремонта открывают движение по улице Жуковского, сообщили в пресс-службе администрации столицы.

Дорогу решили открыть раньше времени, так как срок окончания работ был назначен на 31 марта.

- Уже участок открыт и организован свободный проезд для транспорта, - отметили в пресс-службе горадминитсрации, передает «Крым 24».

Напомним, движение транспорта по улице Жуковского закрыли с 27 марта. Открыть дорогу планировали в среду, 31 числа.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50