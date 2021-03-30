Сегодня в полночь на Крымском мосту стартуют учения

Учения будут длиться двое суток
Фото: Анна КИРИЕНКО
Сегодня в полночь на Крымском мосту стартуют противопожарные учения. Они проводятся ежегодно для тренировки действий при ДТП с пострадавшими и блокированием движения по транспортному переходу.
- На время проведения учений движение по мосту перекрываться не будет, - уточнили в Упродор «Тамань». - Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста.
Тренировки по противопожарной безопасности начнутся в полночь 31 марта и завершаться спустя двое суток 1 апреля в 23:59. Транспортники просят учитывать эту информацию при планировании поездок на автомобилях и автобусах через Крымский мост.
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