Сегодня в полночь на Крымском мосту стартуют учения

Учения будут длиться двое суток Фото: Анна КИРИЕНКО

Сегодня в полночь на Крымском мосту стартуют противопожарные учения. Они проводятся ежегодно для тренировки действий при ДТП с пострадавшими и блокированием движения по транспортному переходу.

- На время проведения учений движение по мосту перекрываться не будет, - уточнили в Упродор «Тамань». - Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста.

Тренировки по противопожарной безопасности начнутся в полночь 31 марта и завершаться спустя двое суток 1 апреля в 23:59. Транспортники просят учитывать эту информацию при планировании поездок на автомобилях и автобусах через Крымский мост.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50