Сборная Крыма привезла из чемпионата России больше 10 медалей

Спортсмены привезли 12 серебряных и золотых медалей. Фото: Федерация армрестлинга РК

Сборная Крыма по армрестлингу вернулась из Орла с собственной коллекцией серебряных и золотых медалей. Рукоборцы показали отличный результат на чемпионате России, где соревнуются сильнейшие спортсмены международного уровня.

Главной звездой крымской команды вновь стал Артем Тайнов, который добыл «золото» в борьбе на левой и «серебро» в борьбе на правой руке, передает Крымская газета.

Кроме того золотую и серебряную медали завоевал житель Судака - Александр Цветков. Еще одна жительница этого города Ольга Терпелова принесла команде две серебряные награды. Уроженка Сакского района Алина Редько получила две «бронзы». «Золото» добыла Валерия Гончаренко, а Хвича Хасая завоевал серебряную медаль. Еще по одной бронзовой медали получили Олег Чернявский и Петр Литвиненко.

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