Крымчанин решил продать земельный участок, находясь под арестом

Мужчина выручил около 2 млн рублей Фото: Архив "КП"

В Киевском районном суде Симферополя вынесли обвинение крымчанину, которого подозревали в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

48-летний житель крымской столицы представлял одну из сторон во время суда по делу об оспаривании права собственности на земельный участок. В этот момент он точно знал, что на него наложен арест. Но и это не остановил предприимчивого крымчанина. Он подыскал покупателя, и, действуя от имени собственника участка, смог выручить у него 1,7 млн рублей.

- Вместе с тем регистрация сделки купли-продажи была приостановлена в связи с арестом. После этого обвиняемый убедил покупателя передать ему еще 65 тысяч рублей для дальнейшей регистрации права собственности, - отметили в пресс-службе.

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