«Страшный день!»: Появилось видео пожара в Ялте

Загорелся двухэтажный деревянный дом. Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Огонь, много огня – так одним словом можно назвать фото, которые заполонили крымские паблики вечером 30 марта. Очевидцы выкладывали снимки и видео с места ЧП.

- Полыхает дом на Нижне-Слободской, - сообщили очевидцы.

Официальные власти не остались в стороне и внесли ясность в ситуацию.

- Горит 2-[ этажный жилой деревянный дом, общей площадью 150 квадратных метров. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается следственными органами, - гласит комментарий под одним из постов.

Чиновники также сообщили, что огонь оставил без крова 11 человек, из них двое детей 1,5 и 4 года.

Также сообщается, что «администрация Ялты окажет необходимую помощь погорельцам, в том числе, в случае необходимости, готова оказать расселение».

Пользователи соцсетей выразили редкое единодушие, комментируя пост: «Страшный день! Главное, что все были живы»; «Врагу такого не пожелаешь»; «Дайте контакты погорельцев, хочу им помочь».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50