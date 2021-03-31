В Крыму исчезла 25-летняя девушка с карими глазами

Екатерина Конарева. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил новую ориентировку.

- Помогите найти человека! Пропала Конарева Екатерина Александровна, 25 лет (1995 год рождения), город Армянск, Республика Крым, город Краснодар, - сообщают волонтеры, отмечая, что с 25 марта этого года нет достоверной информации о местонахождении девушки.

Приметы пропавшей: рост: 170 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, длинные волосы темно-русого цвета.

Всех, кто его видел Екатерину Конареву или знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700 54 52 или 112.

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