Симферопольская маршрутка влетела в остановку и сбила людей

Авария произошла возле Главпочтамта. Фото: МВД по РК

Вчера, 30 марта, на улице Александра Невского в Симферополе произошло серьезное ДТП. Маршрутное такси въехало в остановку общественного транспорта возле Главпочтамта и зацепило стоящих там людей. Серьезные травмы получила пожилая женщина, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Автобус № 91 ехал со стороны площади Советской к ЖД вокзалу в 17.25. Водитель не справился с управлением и заехал на территорию остановки, совершив наезд на ожидающих людей.

Пожилая женщина заработала черепно-мозговую травму. Фото: МВД по РК

В результате происшествия серьезные травмы получила 66-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Медики поставили диагноз: черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. В чем причина аварии пока неизвестно, по факту ДТП проводится проверка.

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