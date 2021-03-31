В Крыму за сутки подтвердили еще 75 случаев коронавируса

За весь период выздоровели 35 тысяч 253 человека Фото: Александра Тимощенко

За 30 марта в Крыму подтвердили еще 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом глава РК Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Болезнь бессимптомно протекала у 9 людей, самостоятельно за медпомощью обратился 61 человек. Еще 14 случаев зафиксировали среди контактной группы, - проинформировал глава Крыма.

Специалисты всех крымских лабораторий за истекшие сутки протестировали на коронавирус 2 тысячи 913 человек.

За это же время с выздоровлением выписали 175 человек. За все время от вируса излечилось 35 тысяч 253 человека.

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