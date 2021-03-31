В Крыму нашли убийцу спустя 11 лет после преступления

Потерпевший упал в палисадник, где скончался от полученных травм. Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

В Следкоме по Крыму подтвердили виновность крымчанина в преступлении, которое произошло 11 лет назад, сообщили в ведомстве.

В 2010 году в одной евпаторийской квартире на улице 9-го Мая между двумя подвыпившими приятелями произошел конфликт. Гость жестоко избил хозяина квартиры, а после сбросил его с последнего этажа пятиэтажки.

- Потерпевший упал в палисадник, где скончался от полученных травм. После совершения убийства злоумышленник покинул Евпаторию, поселившись без регистрации в одном из сел Симферопольского района у знакомого, перебиваясь до недавнего времени случайными заработками, – отметили в пресс-службе следкома.

Тогда личность преступника установить не получилось, но спустя 11 лет после трагедии мужчину задержали. Сначала он долго отрицал свою причастность к убийству, но позже полностью признал вину в совершении преступления.

Сейчас в отношении 51-летнего евпаторийца возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство. Ему может грозить срок от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

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