Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 марта 2021 11:03

Евпаторийский санаторий «Прибой» вновь закроют под обсерватор

В нем будут размещать заразившихся туристов
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий

Санаторйи "Прибой" станет обсерватором для туристов

Фото: "КП" Архив

Евпаторийский санаторий «Прибой» вновь перейдет в режим работы обсерватора. Об этом на брифинге по коронавирусу сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

- На 100 коек увеличили емкость в санатории «Прибой», который возобновит работу в режиме обсерватора, - отметила она. - Это связано с тем, что мы готовимся к курортному сезону и чтобы лица, контактировавшие с больным человеком или с легким течением заболевания, находились в изоляции.

Коечный фонд для больных ковидом и пневмонией в настоящий момент в Крыму составляет 1687 единиц.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Профилактика коронавируса в Крыму