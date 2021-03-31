Евпаторийский санаторий «Прибой» вновь закроют под обсерватор

Санаторйи "Прибой" станет обсерватором для туристов Фото: "КП" Архив

Евпаторийский санаторий «Прибой» вновь перейдет в режим работы обсерватора. Об этом на брифинге по коронавирусу сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

- На 100 коек увеличили емкость в санатории «Прибой», который возобновит работу в режиме обсерватора, - отметила она. - Это связано с тем, что мы готовимся к курортному сезону и чтобы лица, контактировавшие с больным человеком или с легким течением заболевания, находились в изоляции.

Коечный фонд для больных ковидом и пневмонией в настоящий момент в Крыму составляет 1687 единиц.

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