Европейский суд впервые отменил решение по иску «Ощадбанка» к России из-за имущества в Крыму

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Апелляционный суд Парижа отменил арбитражное решение по иску «Ощадбанка» к России, которое было вынесено в 2018 году. Так, РФ должна была выплатить украинскому банку компенсацию в размере 1,1 миллиарда долларов якобы за причиненные убытки после присоединения Крыма к России.

- В принятом сегодня решении Апелляционный суд Парижа поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала, - говорится в сообщении пресс-службы Минюста РФ.

В ведомстве уточнили, что Российская Федерация доказала - крымское отделение «Ощадбанка», которое Украина считает «инвестициями» было создано до 1 января 1992 года. А значит, эти средства не попадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В Минюсте также отметили, что принятое Апелляционным судом Парижа решение будет иметь прецедентное значение по другим подобным делам, которые сейчас находятся на рассмотрении арбитражных судов и европейских юрисдикциях.

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