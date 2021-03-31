В Крыму от коронавиурса привито больше 70 тысяч человек

В Крыму привиты больше 70 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Крыму прививки от коронавиурса сделали 70 тысяч 123 человека, из них 47 тысяч 587 вакцинированы двумя компонентами «Спутника V». Об этом на брифинге по коронавирусу сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

- Вакцина поступает небольшими партиями, - отметила она. - На сегодняшний день поступило 76 тысяч 932 дозы.

По словам вице-премьера, по мере поступления вакцины очередников будут приглашать в пункты вакцинации. Уже организовано 86 прививочных пунктов и 33 выездные бригады.

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