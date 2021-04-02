Стажер вычистил кассу в ялтинском пункте выдачи «Озон» и скрылся

Парню удалось скрыться с деньгами. Фото: с сайта Pixabay

Симферополец долго не мог найти хорошую работу, ведь делать хотелось минимум, а зарабатывать много. Пройдя несколько собеседований парень все же остановился на профессии оператора пункта выдачи в Ялте. Две недели юноша стажировался, а потом «Не вынесла душа поэта». Монотонная работа надоела и крымчанин решился на воровство.

Как стало известно КП-Крым, имея доступ к помещению, 23 марта парень открыл офис пункта выдачи «Озон» и забрал выручку из кассы - 67 тысяч рублей. Вместе с деньгами злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Чтобы замести следы симферополец забрал все копии своих документов и договора. Но не учел одной немаловажной детали - происходящее зафиксировала видеокамера.

Позже стало известно, что парень жил прямо на рабочем месте. Найти воришку пока не удалось.

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