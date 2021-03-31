Пьяный стажер полиции лихачил за рулем авто в Сакском районе Крыма

Гонщика поймали сотрудники ГИБДД. Фото: Pexels с сайта Pixabay

Молодой стажер крымской полиции долго мечтал о заветной должности и старался пробиться в ряды лучших сотрудников МВД. Но врожденное желание поиска приключений победило. После тяжелого рабочего дня 21-летний мужчина решил как следует выпить и отправиться домой за рулем своей машины.

Как удалось выяснить КП-Крым, несущуюся на большой скорости легковушку заметили сотрудники ГИБДД. Лихач мчался по поселку Новофедоровка Сакского района. Его попытались остановить, но мужчина продолжил движение. Началось преследование.

Сотрудники ГИБДД все же настигли своего коллегу и прижали его к обочине. Каково же было их удивление, когда за рулем оказался стажер полиции Сакского отделения.

Против него правоохранители составили административный протокол. Ведется проверка.

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