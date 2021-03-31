В Крыму встретили миллионного пассажира на Крымском мосту

Счастливчик ехал в седьмом вагоне поезда с сообщением «Астрахань - Симферополь» Фото: Архив "КП"

На борту поезда «Таврия» № 95 по Крымскому мосту проехал миллионный пассажир. Как сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», он следовал из Астрахани и уже сегодня прибыл в крымскую столицу.

На симферопольском вокзале юбилейного пассажира торжественно встретили журналисты и представители компании «Гранд Сервис Экспресс». Ему подарили подарочный сертификат на бесплатную поездку в поезде «Таврия».

Как сообщили в пресс-службе компании, счастливчик ехал в седьмом вагоне поезда с сообщением «Астрахань - Симферополь». Напомним, первые поезда проехали по Крымскому мосту в 2019 году.

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