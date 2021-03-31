Прививочные пункты Крыма готовят к вакцинации по 7 тысяч человек в день

Крым ждет поступления 200 тысяч доз антиковидной вакцины в месяц Фото: Архив "КП"

Прививочные пункты Крыма готовятся к увеличению количества вакцинируемых до 7 тысяч человек в день. Сотрудников предприятий будут прививать на рабочих местах.

- В случае большого поступления, а мы ожидаем до 200 тысяч в месяц, будет увеличено количество мобильных бригад и пропускная способность прививочных пунктов, - заверила на брифинге по коронавирусу вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Сотрудников крупных предприятий будут прививать на рабочем месте.

В приоритете медицинские, педагогические, социальные работники и граждане старше 60 лет. Причем лица пожилого возраста, которые обслуживаются в социальных центрах, могут пройти вакцинацию вместе с соцработниками.

В настоящее время в Крыму прививки от коронавиурса сделали 70 тысяч 123 человека, из них 47 тысяч 587 вакцинированы двумя компонентами «Спутника V».

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