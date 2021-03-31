В Крыму 114 пациентов ковидных отделений находятся в тяжелом состоянии

114 пациентов ковидных отделений находятся в тяжелом состоянии Фото: Архив "КП"

В Крыму 114 пациентов ковидных отделений находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом на брифинге по коронавирусу сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

- Восемь пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, - отметила она.

За неделю с коронавирусом госпитализировали 268 человек, что на 48 больше предыдущего периода. С выздоровлением выписаны 719 человек, умерли 29 пациентов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50