Архитекторы обсудят с местными жителями благоустройство набережной и парка в Форосе

Специалисты рассматривают несколько вариантов благоустройства Фото: из архива "КП"

Симферопольские архитекторы вскоре приступят к разработке концепции проекта благоустройства набережной в поселке Форос.

Руководитель архитектурного бюро OK Architects Илья Ободовский рассказал, что будет проведена комплексная работа - набережную будут улучшать вместе с парком.

- Важно уйти от общего диссонанса. Мы постараемся сделать так, чтобы каждый угол обновленного пространства выполнял свои функции. До подготовки проектной документации мы проведем исследования. Это и социологические опросы населения и проведение интервью с местными жителями, - сообщил Ободовский.

Кроме того, состоятся общественные слушания и обсуждения. Работа будет выстроена на базе тесного взаимодействия специалистов и местных жителей.

- Мы определим, какие группы населения чаще всего посещают набережную и парк, какие нужно там разместить активности. На обсуждение будет выноситься каждый шаг - добавил Ободовский.

Архитектор отметил, что точно будут сохранены все выходы к морю, что говорит о важности переходов от парка к набережной.

Напомним, благоустройство набережной в Форосе решили провести в рамках строительства нового детско-молодежного оздоровительного комплекса в парке. Застройщик взял на себя воссоздание памятника герою А.Терлецкому, а также проектирование и работы по благоустройству набережной и парка. В процессе будут участвовать специалисты Никитского ботанического сада.

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