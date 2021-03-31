На памятнике дипломата Екатерины II изобразили не те ордена

Памятник в центральном парке города убирали несколько раз. Фото: Сергей Павлив. ForPost

В центральном парке Симферополя на памятниках императрицы Екатерине II и посланника России в Османской империи Я.И. Булгакова перепутали ордена, сообщил эксперт по военной истории, главный редактор журнала «Military Крым» Сергей Ченнык.

Памятник императрицы в крымской столице установили около губернаторского дома еще в 1890 году на деньги дворян. Но спустя несколько десятков лет его снесли большевики. Памятник пережил многое, но в 2016 году вновь вернулся на свое законное место. Как сообщил ForPost Сергей Ченнык, после тщательного осмотра памятника случайно выяснилось, что на бюсте Булгакова изобразили ордена совсем не той эпохи.

- Самое интересное, что в послужном списке Булгакова написано, что он был награждён именно звездами. Это знаки отличия российских орденов высокого статуса, а на бюсте изображены ордена с крестами, меньшего ранга, - отметил эксперт.

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