У пятерых приезжих в Крым из Украины нашли коронавирус

За неделю у пятерых прибывших из Украины нашли коронавирус. Фото: Погрануправление ФСБ

За неделю в Крым из-за рубежа прибыло 5099 человек, из них авиарейсами 571 и 4528 из Украины через пункты пропуска. Об этом на брифинге по коронавирусу сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Среди прибывших выявлено 5 человек с положительным результатом, все из Украины, - отметил он.

Двое приехавших из Великобритании помещены под строгую изоляцию на дому до повторного теста на ковид. Еще 373 человека по прибытии не прошли своевременно обследование. Материалы об административном нарушении переданы в суд. По трем уже вынесены судебные решения со штрафом в 15 тысяч рублей.

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