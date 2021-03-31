Фальшивому ФСБшнику из Крыма вынесли приговор за требование миллионной взятки

Суд приговорил мошенника к двум годам лишения свободы. Фото: Sang Hyun Cho с сайта Pixabay

В Крыму мужчина выдавал себя за сотрудника ФСБ и пытался получить взятку. За свои действия мошеннику придется ответить, Киевский районный суд Симферополя уже вынес ему приговор, сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный пытался сделать из себя сотрудника ФСБ, чтобы выманить побольше денег у своих жертв. Он предложил человеку помочь отвести обвинения от подозреваемого или смягчить ему наказание. Мужчина заранее знал, что повлиять на ситуацию никак не может, а просто охотился за легкими деньгами. За свои услуги он запросил 2,3 миллиона рублей.

Чтобы сделка шла правдоподобно, злодей разыскал оперативные данные по делу и озвучивал их заказчику в телефонных разговорах. Он уверял, что получил информацию от судьи или прокурора.

Но желаемой суммы мошенник так и не получил. При передаче денег его задержали правоохранители.

Судья приговорил ложного сотрудника ФСБ к двум годам тюрьмы.

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