Крымская прокуратура хочет отправить в психбольницу женщину, которая убила своего сына

Женщина убила своего ребенка, находясь в бессознательном состоянии. Фото: Zahid H Javali с сайта Pixabay

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело с просьбой отправить жительницу Евпатории на принудительное лечение в психбольницу. Ранее женщина была задержана за убийство своего 9-ти летнего сына, сообщили пресс-службе Прокуратуры по РК.

Инцидент произошел 14 января текущего года. Женщина со своим сыном находилась в квартире по улице 13 Ноября в Евпатории. Не понимая, что делает, мать задушила своего 9-летнего ребенка

Психолого-психиатрическая экспертиза постановила, что жительница Евпатории страдает тяжелым психическим расстройством. В момент убийства она не осознавала опасность своих действий.

Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым. Там будет приниматься решение о принудительном лечении женщины.

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