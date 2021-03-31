Видео, как по Крымскому мосту перегоняют военную технику

Фото: скриншот из видео/«Плохие новости Крым»/ «Вконтакте»

В ночь с 31 марта на 1 апреля на Крымском мосту начнутся противопожарные учения.

Через мост уже начали перегонять военную технику – очевидцы сняли на видео танки и бронетранспортеры.

На время учений возможно кратковременное ограничение движение на автодорожной части моста. Однако полностью перекрывать движение на транспортном переходе не будут, уточнили в Упрдор «Тамань».

Тренировки по противопожарной безопасности завершатся 1 апреля в 23.59. Они проводятся ежегодно для тренировки действий при ДТП с пострадавшими и блокированием движения по транспортному переходу.

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