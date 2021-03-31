В Крыму за прошлый год зафиксировали 15 преступлений террористической направленности

Фото: Архив "КП"

За 2020 год сотрудники полиции зафиксировали в Крыму 15 преступлений террористической направленности и одно по части экстремизма.

Министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда заявил, что работа по пресечению терроризма и экстремизма продолжается.

Также глава ведомства заявил, что полицейские мониторят информационные потоки в интернете, чтобы обнаружить лица и организации, которые размещают в соцсетях публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, оперативники таким образом выявляют лиц, участвующих в боевых действиях на Украине, в Сирии и в других странах.

Павел Каранда отметил, что в прошлом году количество преступлений в республике выросло на 3,4% по сравнению с 2019-м. При этом снижается количество тяжких преступлений.

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