Власти Крыма организуют 17 тысяч ярмарок для сдерживания цен на продукты

Раньше крымчане часто жаловались на высокие цены на продукты Фото: Архив "КП"

В этом году в Крыму в рамках политики по сдерживанию цен на продукты будет организовано больше 17 тысяч ярмарок, сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.

На базарах будет представлено около 30 тысяч тонн товаров, за счет чего властям полуострова удастся стабилизировать рост цен на продовольственные товары первой необходимости.

Заметим, раньше крымчане часто жаловались на высокие цены на продукты. Стоимость некоторых товаров была значительно дороже, чем в других регионах России. Ситуацию урегулировали благодаря запуску грузовых перевозок по Крымскому мосту.

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