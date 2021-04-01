Погода в Крыму на 1 апреля: переменная облачность и тепло до +15

В Крыму вовсю цветут тюльпаны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 апреля на Крымском полуострове, как говорят синоптики, никаких природных аномалий не произойдет.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

Вода в Черном море + 6°...10°.

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