У берегов Крыма заметили американский самолет-разведчик

Boeing RC-135. Фото: wikipedia

У берегов Черного моря заметили американский самолет-разведчик Boeing RC-135W. Такие данные зафиксированы на мониторинговом ресурсе «PlaneRadar».

По информации, которую выдает сервис, самолет-разведчик ВВС США вылетел в 08.45 по московскому времени с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит, а разведывательный полет у крымского побережья начал в 11.00.

Напомним, что американские самолеты-беспилотники нередко летают около Крыма. Так, в июле прошлого года был замечен американский стратегический беспилотник-шпион RQ-4А «Глобал Хок». В середине сентября у берегов Крыма появились бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерное оружие. При этом у границ Крыма стало меньше украинских дронов, выполнявших роль разведчиков.

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