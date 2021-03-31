В Симферополе и Севастополе 1 апреля частично пропадет электричество

Несколько часов нельзя будет пользоваться электроприборами. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат электроток из-за ремонта электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Братьев Айвазовских 52-90(чет), 43-85(нечет);

ул. Сакская, 2-16, 34а, 36-40(чет), 43-63(нечет);

ул. Черных, 2-60(чет), 1-55(нечет);

ул. Гридасова, 60, 31/9-59(нечет);

ул. Приветная, 2-72(чет), 1-67(нечет);

ул. Уральская, 21, 35-55(нечет);

ул. Почтовая, 1-66; ул. Тракторная, 34-42(чет), 17;

ул. Маршала Рыбалко, 58-68(чет), 49-69(нечет);

ул. Рождественская, 58-62(чет);

ул. Дмитриева, 50-70(чет), 45-59(нечет);

ул. Дунайская, 18, 1-17(нечет); ул. Тростриковая;

пер. Дунайский, 2-12(чет); 3-17(нечет);

ул. Осенняя

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

пр. Генерала Острякова 42,52-70

с 9.00 до 15.00

пр. Гагарина 19-29,26-38,44;

ул. Героев Подводников 6,3;

ул. Ефремова 1-А,1,2,12-А;

ул. Щелкунова 1-15

село Орлиное: пер. Дачный 2-А,2-Б,4-8,5,7,7-А; ул. Высоцкого 2,6-10,14,18-24,1-29; ул. Гаспринского Исмаила 2,6-10,14; ул. Тенистая 26,36,15,33-35,41-А,43-51,55,59; ул. Тюкова 61,1-А; ул. Молодежная 2-10,26-А,3; ул. Крымская 2-10,1-11; ул. Зеленая 4-10,20,1; ул. Полевая 34-44,25-27,31-43; ул. Амет-Хана Султана 2-34,1-27

с 9.00 до 17.00

ул. Василия Жукова 42,46,100;

ул. Аксютина 37,39;

наб. Назукина 1-5;

ул. Калича 2-А,2,27,29;

ул. Рубцова Герасима 4;

ул. Драпушко 20-А,2-16,3-17;

ул. Воровского 6;

ул. Крестовского 35-А,35;

ул. Урицкого 3;

ул. Пластунская 128-130,130-А;

ул. Подольцева 111-143;

ул. Ревякина 32-104,17-97;

ул. 2 Линия Бомбор 2-8,50

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50