В Симферополе и Севастополе 1 апреля частично пропадет электричество

Несколько часов нельзя будет пользоваться электроприборами.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат электроток из-за ремонта электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Братьев Айвазовских 52-90(чет), 43-85(нечет);
ул. Сакская, 2-16, 34а, 36-40(чет), 43-63(нечет);
ул. Черных, 2-60(чет), 1-55(нечет);
ул. Гридасова, 60, 31/9-59(нечет);
ул. Приветная, 2-72(чет), 1-67(нечет);
ул. Уральская, 21, 35-55(нечет);
ул. Почтовая, 1-66; ул. Тракторная, 34-42(чет), 17;
ул. Маршала Рыбалко, 58-68(чет), 49-69(нечет);
ул. Рождественская, 58-62(чет);
ул. Дмитриева, 50-70(чет), 45-59(нечет);
ул. Дунайская, 18, 1-17(нечет); ул. Тростриковая;
пер. Дунайский, 2-12(чет); 3-17(нечет);
ул. Осенняя
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 14.00
пр. Генерала Острякова 42,52-70
с 9.00 до 15.00
пр. Гагарина 19-29,26-38,44;
ул. Героев Подводников 6,3;
ул. Ефремова 1-А,1,2,12-А;
ул. Щелкунова 1-15
село Орлиное: пер. Дачный 2-А,2-Б,4-8,5,7,7-А; ул. Высоцкого 2,6-10,14,18-24,1-29; ул. Гаспринского Исмаила 2,6-10,14; ул. Тенистая 26,36,15,33-35,41-А,43-51,55,59; ул. Тюкова 61,1-А; ул. Молодежная 2-10,26-А,3; ул. Крымская 2-10,1-11; ул. Зеленая 4-10,20,1; ул. Полевая 34-44,25-27,31-43; ул. Амет-Хана Султана 2-34,1-27
с 9.00 до 17.00
ул. Василия Жукова 42,46,100;
ул. Аксютина 37,39;
наб. Назукина 1-5;
ул. Калича 2-А,2,27,29;
ул. Рубцова Герасима 4;
ул. Драпушко 20-А,2-16,3-17;
ул. Воровского 6;
ул. Крестовского 35-А,35;
ул. Урицкого 3;
ул. Пластунская 128-130,130-А;
ул. Подольцева 111-143;
ул. Ревякина 32-104,17-97;
ул. 2 Линия Бомбор 2-8,50
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