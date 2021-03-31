Керчанку осудят за изнасилование своей дочери

Фото: Архив КП

В Керченском городском суде признали виновной крымчанку, которая год назад совершила насильственные действия сексуального характера в отношении своей 14-летней дочки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщину приговорили к 18 годам колонии.

Год назад горе-мать 8 марта познакомилась на улице с молодым мужчиной 24 лет. У парочки завязался диалог и они вместе пришли в дом женщины.

- Выпив спиртного, они вместе совершили изнасилование и продолжили совершать насильственные действия сексуального характера в отношении беспомощного ребенка, – отметили в пресс-службе.

Однако во время судебного заседания двое подсудимых от своей вины отказались. Но суд, основываясь на доказательствах, которые имеются в материалах дела, огласили подсудимой наказание в виде 18 лет лишения свободы, а мужчину к 15 годам.

Пострадавшую изъяли из семьи и поместили в специализированное детское социальное учреждение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50