В Феодосии показали, как будут выглядеть сгоревшие кафе и магазины после реконструкции

Так кафе, магазины и рестораны выглядели сразу после пожара. Фото: Сергей Бовтуненко/Facebook

В Феодосии прошло финальное рабочее совещание, на котором власти, пострадавшие предприниматели и архитекторы обсуждали архетипы на месте сгоревших зданий по улице Горбачева.

Напомним, огромный пожар случился рядом с набережной в начале ноября прошлого года. О возгорании сотрудникам МЧС сообщили ночью - в 2.35, но огонь удалось ликвидировать лишь в 7 утра. За это время полностью сгорели семь объектов, восстановлению они не подлежали.

- Над эскизами и их согласованием работа велась два месяца. Планируем на днях внести последние коррективы и реконструкция начнется, - сообщили общественники города.

Так кафе и рестораны будут выглядеть после реконструкции. Фото: Елена Бобкина/Facebook

Кроме того глава Феодосии Сергей Бовтуненко пообещал уложить улицу Горбачева плиткой.

А работы по ремонту объектов должны завершиться к лету.

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