«Крымэнерго» установит «умные» счетчики, которые будут самостоятельно передавать показания

Фото: Крымское информационное агентство

Около 40 тысяч новых счетчиков планируется бесплатно установить в Симферополе, Симферопольском районе и в городском округе Судак. Работы по замене приборов учета начнутся в апреле и завершатся в декабре текущего года, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на ГУП РК «Крымэнерго».

Замена счетчиков будет происходить в рамках инвестрограммы по передаче электроэнергии 2021-2025 годов. Новые приборы помогут потребителям контролировать затраты на электроэнергию.

- В настоящий момент выполняются проектные и подготовительные работы по установке интеллектуальной системы учета электрической энергии - специалисты оборудуют 139 трансформаторных подстанций 10/04 кВ устройствами сбора данных, которые будут передать информацию от новых счетчиков потребителей в ГУП РК «Крымэнерго», - рассказали в пресс-службе.

Автоматизированные приборы появятся в 220 многоквартирных домах. Абоненты не будут сообщать «Крымэнерго» показания счетчиков. «Умный» прибор учета передаст данные самостоятельно. Устройства также могут передавать сигнал об авариях и сбоях в работе сетей, обеспечивать дистанционную передачу данных и фиксировать показатели.

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