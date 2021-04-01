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Общество1 апреля 2021 12:25

В Симферополе за прошлый год оштрафовали больше 500 водителей за парковку на газонах

Чаще всего жители крымской столицы паркуют машины на набережной реки Салгир, на улице Гаспринского, Речной и в Гагаринском парке
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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На тротуарах и газонах запрещено парковаться

Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополе за прошлый год составили больше 500 административных протоколов за парковку машин в неположенных местах - на тротуарах и газонах.

Как сообщает «Крым 24» со ссылкой на начальника отдела благоустройства и санитарного содержания департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Артема Сердюка, чаще всего жители Симферополя паркуют машины на набережной реки Салгир, на улице Гаспринского, Речной и в Гагаринском парке. В этих местах парковка запрещена.

- Водители своими действиями создают аварийно-опасные ситуации, доставляют неудобства жителям города, нарушают целостность и эстетический вид газонов, нередки случаи повреждения деревьев и кустарников, - заявил Артем Сердюк.

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