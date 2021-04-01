Симферополец не выплатил больше полумиллиона алиментов

Фото: Архив "КП"

Симферополец задолжал больше полумиллиона рублей в качестве алиментов своей несовершеннолетней дочери.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, мужчина не платил деньги с 2013 года. В надзорном ведомстве подчеркнули, что крымчанин не раз привлекался к административной ответственности. В октябре прошлого года его осудили за неуплату средств на содержание детей.

Помимо этого, отца лишили родительских прав в феврале 2021 года. Причина – он не участвовал в воспитании дочери и был злостным неплательщиком алиментов.

- Выступая в защиту прав несовершеннолетней, прокурор обратился в суд. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, - уточнили в надзорном ведомстве.

Недобросовестный отец выплатил и алименты, и неустойку в размере около 630 тысяч рублей.

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