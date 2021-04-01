Аксенов поедет открывать Дворец спорта и новый спорткомплекс в Евпатории

Таким новый спорткомплекс выглядел в проекте Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов 20 апреля откроет отремонтированный Дворец спорта и физкультурно-оздоровительный комплекс в Евпатории. Параллельно глава Крыма оценит отремонтированный въезд в город.

- 20 апреля работы по въездной группе должны быть закончены, и мы приедем в общем на сдачу объектов, - отметил Аксенов.

Строительно-монтажные работы во Дворец спорта завершены, идет уборка помещений, подписан акт приемки объекта.

- Думаю, что мы, как спортсмены, добежим за месяц и введем объект в эксплуатацию, - заверил глава администрации Евпатории Роман Тихончук. - К 20 апреля все будет готово, нам есть что показать.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс в Евпатории планировалось сдать в 2020 году. ФОК сможет принимать не только городские и республиканские соревнования, но и всероссийские чемпионаты.

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