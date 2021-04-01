Для охраны границы на севере Крыма пригнали новый катер-амфибию

Сторожевой катер будет служить для безопасности границы. Фото: Пограничное управление ФСБ по РК

На помощь крымским пограничникам прислали новый катер-амфибию. Он предназначен для охраны государственной границы, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по РК.

- Сторожевой катер на воздушной подушке будет служить для безопасности границы на севере полуострова. Строили его по спецзаказу Пограничной службы ФСБ России. Катер будет следить за порядком в заливах Сиваш, Каркинитский и Перекопский, - рассказали в пресс-службе.

Оказалось, что «амфибия» может передвигаться не только по морю, но по суше, мелководью и болотистой местности. Ее практичность поможет пограничникам безопасно обследовать любые территории. Скорость судна - до 50 узлов, одновременно перевозить оно сможет 2 квадроцикла и 12 военнослужащих с вооружением. Катер бронированный и имеет крупнокалиберный пулемет.

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