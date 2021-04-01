На Крымском мосту на 20 минут закрыли движение автомобилей

Проезд закрыли всего на 20 минут. Фото: Пресс-служба Крымского моста

Утром 1 апреля по Крымскому мосту было ограничено движение из-за противопожарных учений, рассказали КП-Крым в пресс-службе «Упрдор «Тамань».

- Проезд закрыли всего на 20 минут. Проходили противопожарные учения с 11.35, но сейчас оно уже открыто, - отметили в пресс-службе.

Предупреждение о том, что движение по мосту ограничат на небольшой период с 31 марта по 1 апреля.

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