Между Тамбовом и Крымом начнут ходить прямые поезда

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Из Крыма с конца мая начнут курсировать прямые поезда в Тамбов. Маршрут состава будет проходить через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань, сообщили в пресс-службе транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

Беспересадочные вагоны в поезде «Таврия» будут ходить по два-три раза в неделю с 28 мая.

Первый рейс из Симферополя отправится в 10.35. Поезд будет в Тамбове 30 мая в 01.10. Из Тамбова первый поезд выйдет 1 июня в 06.20 и прибудет в Симферополь 2 июня в 18.45.

Билеты на поезд «Таврия» можно купить на официальном сайте компании-перевозчика, в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж, а также в мобильном приложении.

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