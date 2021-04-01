Песков прокомментировал переброску военных на полуостров

По мнению Пескова, это не представляет никакой угрозы Фото: Архив "КП"

Российские власти специально предпринимают все меры для того, чтобы обеспечить безопасность для своих рубежей, поэтому самостоятельно принимают решения о переброске войск в пределах своей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия перемещает все вооруженные силы только по своему усмотрению, поэтому такие действия не должны никого беспокоить.

- Это ни для кого не представляет никакой угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, - подчеркнул Песков.

Напомним, не так давно начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявил, что российские войска, которые перебрасывали в аннексированный Крым из Новороссийска и Ставрополя на учения в марте, все еще остаются на территории полуострова.

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