В рамках строительства детско-молодежного комплекса в Форосском парке возведут 6 зданий

Строительство в парке ведется с января текущего года Фото: из архива "КП"

Представители компании-застройщика Форосского парка - ГУП «Татинвестгражданпроект» посетовали на то, что в Сети ходит неверная информация о строительстве детско-молодежного оздоровительного комплекса. На территории зеленой зоны сейчас ведется реконструкция и строительство 6 объектов.

- Всего здания займут 7,3 га площади, вся территория Форосского парка - 70,0 га. Напомним, что ведется строительство детско-молодежного оздоровительного комплекса «Ак Барс» для одаренных детей и студентов, - рассказали в компании.

Комплекс будет включать в себя 6 объектов: спальный трехэтажный корпус №1 - для детей от 12 лет; восьмиэтажный спальный корпус №2 - будет предназначен для студентов и спортсменов в период их занятий, реабилитации и восстановления; трехэтажная столовая с общежитием для персонала; двухэтажный многофункциональный спортивный комплекс; трехэтажный бассейн и одноэтажный клуб.

План строительства детского оздоровительного комплекса. Фото: предоставлено компанией-застройщиком

Первую очередь строительства компания завершит уже этим летом.

Застройщик добавил, что допустимая по закону норма застройки территории парка - 20%, сейчас возведение объектов ведется на 8% его территории.

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