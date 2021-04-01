В Симферополе принялись косить и сеять траву на газонах

Также проходит прополка, штыковка и разравнивание почвы. Фото: администрация Симферополя

Симферопольские коммунальщики принялись приводить в порядок городские газоны. Сотрудники МБУ «Город» уже выкосили траву на газонах двух улиц и одного парка, рассказал руководитель учреждения Антон Гумен.

- Участки облагородили на улицах Севастопольская и Объездная, также траву подровняли в Екатерининском саду. А на проспекте Победы газон только посеяли, - поделился Гумен.

Кроме того специалисты пропололи некоторые клумбы, произвели штыковку и разравнивание почвы.

На этом работа МБУ «Город» по содержанию зеленых насаждений не закончилась. Сотрудники учреждения на прошедшей неделе полили 29 молоденьких деревьев, которые недавно высадили.

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