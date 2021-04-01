В Керчи на Театральной улице нашли останки людей

Фото: Архив "КП"

В центре Керчи рабочие проводили замену сетей коммуникаций и нашли не трубы, а человеческие скелеты внутри каменных гробов.

Как сообщил изданию ForPost замминистра культуры Крыма Андрей Ростенко, работы проводили в рамках реконструкции исторического здания Романовской гимназии на улице Театральной. Кроме того, продолжается благоустройство подножия Митридатской лестницы.

- Ориентировочно находка датируется средними веками. Останки не единичные, можно сказать, что это массовое захоронение. Останки находятся в каменных ящиках, - рассказал Андрей Ростенко.

По его словам, работы на объекте временно прекращены, пока не будут выяснены подробности.

Границы могильника и дату захоронений определят эксперты департамента госохраны культурного наследия Минкульта Крыма. Они уже выехали на место.

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