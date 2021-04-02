Погода в Крыму на 2 апреля: без осадков и тепло до +17

В Севастополе днем тепло до +13°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 апреля на полуострове хороший день – пятница пришла же!

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с. Днем тепло до +13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Днем тепло до +16°.Вода в Черном море +7 °… +10°.

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