В Симферополе и Севастополе 2 апреля частично отключат электричество

На полуострове ремонтируют трансформаторы и другое оборудование.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат свет, чтобы отремонтировать электросети.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Павленко, 9-13 (нечет), 26, 26/38, 26/40, 28/34, 28/38, 34, 38;
ул. Карла Маркса, 40, 62/24, 52а, 54а;
бульвар Ленина, 2, 22, 2/9, 2а, 1, 15;
ул. Долгоруковская (Карла Либкнехта), 39;
ул. Гоголя, 64-70 (чет), 59-69 (нечет);
ул. Казанская, 29, 34/28, 34/38; ул. Хацко, 10-17
ул. Кубанская
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Лаванда», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Швейник», «Колос», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Дружба», «Привал», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель»(Садовод 2), «Водник», «Автомобилист», «Автомобилист 1», «Автобусник», «Полет», «Скала», «Степное»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 13.00
ул. Адмирала Октябрьского 9-13,17,19,14,16;
ул. Батумская 61-83;
ул. Керченская 78-102,59,71,77-87;
ул. Новороссийская 56,70-76,61-77;
ул. Очаковцев 36,38;
ул. Шмидта 12-24,7;
ул. Кулакова 88
ул. Ефремова 20-32
б. Гидронавтов 6,10-24,28,42-44,54,62,1,5,11,23,25,33-37,43-А,45;
про. Стрелковый 4,31,33;
про. Компасный 8-16,22,17-21,25-27;
прзд. Фрегатный 66;
ул. Матэ Залка 66-72;
ул. Тайфунная 2,10-12,9,15,17;
ул. Василия Шукшина 100-Б,102-104,108-114,101,107-119,125;
ул. Комдива Ласкина 11,13
с 9.00 до 15.00
ул. Сапунгорская 2-20,1/1,3;
ул. Новикова 82,82-А,86,90,94,98,102,104-А
с 9.00 до 17.00
пер. Рудничный 12-16;
ул. Морской Пехоты 2-12,3-11;
ул. Мраморная 2;
ул. Ситникова 4-12,1-11;
ул. Драпушко 16,24;
ул. Василия Жукова 2-8,3-11;
ул. Снайперская 1-5;
ул. Новикова 3-А,5;
ул. Солнечная 2-6,1-А,1-9;
ул. Богдана Хмельницкого 6
ул. Пластунская 128-130,130-А;
ул. Подольцева 111-143;
ул. Ревякина 32-104,17-97;
ул. 2 Линия Бомбор 2-8,50
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