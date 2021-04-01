В Симферополе и Севастополе 2 апреля частично отключат электричество

На полуострове ремонтируют трансформаторы и другое оборудование. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат свет, чтобы отремонтировать электросети.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Павленко, 9-13 (нечет), 26, 26/38, 26/40, 28/34, 28/38, 34, 38;

ул. Карла Маркса, 40, 62/24, 52а, 54а;

бульвар Ленина, 2, 22, 2/9, 2а, 1, 15;

ул. Долгоруковская (Карла Либкнехта), 39;

ул. Гоголя, 64-70 (чет), 59-69 (нечет);

ул. Казанская, 29, 34/28, 34/38; ул. Хацко, 10-17

ул. Кубанская

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Лаванда», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Швейник», «Колос», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Дружба», «Привал», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель»(Садовод 2), «Водник», «Автомобилист», «Автомобилист 1», «Автобусник», «Полет», «Скала», «Степное»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

ул. Адмирала Октябрьского 9-13,17,19,14,16;

ул. Батумская 61-83;

ул. Керченская 78-102,59,71,77-87;

ул. Новороссийская 56,70-76,61-77;

ул. Очаковцев 36,38;

ул. Шмидта 12-24,7;

ул. Кулакова 88

ул. Ефремова 20-32

б. Гидронавтов 6,10-24,28,42-44,54,62,1,5,11,23,25,33-37,43-А,45;

про. Стрелковый 4,31,33;

про. Компасный 8-16,22,17-21,25-27;

прзд. Фрегатный 66;

ул. Матэ Залка 66-72;

ул. Тайфунная 2,10-12,9,15,17;

ул. Василия Шукшина 100-Б,102-104,108-114,101,107-119,125;

ул. Комдива Ласкина 11,13

с 9.00 до 15.00

ул. Сапунгорская 2-20,1/1,3;

ул. Новикова 82,82-А,86,90,94,98,102,104-А

с 9.00 до 17.00

пер. Рудничный 12-16;

ул. Морской Пехоты 2-12,3-11;

ул. Мраморная 2;

ул. Ситникова 4-12,1-11;

ул. Драпушко 16,24;

ул. Василия Жукова 2-8,3-11;

ул. Снайперская 1-5;

ул. Новикова 3-А,5;

ул. Солнечная 2-6,1-А,1-9;

ул. Богдана Хмельницкого 6

ул. Пластунская 128-130,130-А;

ул. Подольцева 111-143;

ул. Ревякина 32-104,17-97;

ул. 2 Линия Бомбор 2-8,50

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