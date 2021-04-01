Республиканскую инфекционную больницу в Симферополе отстроят заново

Новая инфекционная больница разместится рядом с медцентром им. Семашко. Фото: Минздрав РК

Для республиканской инфекционной больницы в Симферополе построят новое здание. Оно разместиться рядом с многофункциональным медцентром им. Семашко за городской чертой.

- Уникальный проект для Российской Федерации, аналогов ему на сегодняшний день нет, - заверил министр здравоохранения республики Александр Остапенко. - Абсолютное исключение пересечения потоков не только между пациентом и врачом, но и между самими больными. Отдельные блоки для детей и взрослых. Проект одобрен двумя федеральными институтами.

Больница рассчитана на 300 коек. Проект строительства должен быть готов к концу этого года.

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