В Симферополе на три дня перекроют центральную улицу

Схема проезда по улице Киевской. Фото: Пресс-служба городской администрации

С 3 по 6 апреля по улице Киевская будет ограничено движение. Как сообщили в пресс-службе симферопольской администрации, это связано с проведением дорожных работ по укладке асфальтобетонного покрытия.

Машины не смогут проехать от площади Московской до улицы Толстого до 7 утра 6 апреля. Все эти дни на улице рабочие будут укладывать асфальтобетонное покрытие.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения на месте проведения ремонтных работ, департаментом городского хозяйства по согласованию с ГИБДД разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети, - отметили в пресс-службе.

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