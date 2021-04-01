Крымские депутаты решили увеличить расходы бюджета республики на 17,6 миллиарда рублей

Фото: Архив "КП"

Доходы крымского бюджета в 2021 году планируют увеличить на 8,2 миллиарда рублей. При этом расходы было решено увеличить на 17,6 миллиарда рублей. Соответствующие поправки в Закон о бюджете поддержали сразу в двух чтениях крымские депутаты.

В текущем году планируется направить больше 15 миллиардов рублей на капитальные вложения и ремонт объектов здравоохранения, а также благоустройство общественных территорий и дворов. Кроме того, за эти средства планируется установить новые детские площадки, остановки и купить коммунальную технику, передает «Крымская газета».

Больше 166 миллионов рублей планируют направить Министерству жилищно-коммунального хозяйства на переселение людей из аварийного жилья.

29,3 миллиарда рублей будет выделено на развитие здравоохранения Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50