На выезде из Симферополя в сторону Феодосии появилось два новых светофора

Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

В Симферопольском микрорайоне Каменка появилось два новых светофора на опасном участке трассы «Симферополь-Феодосия».

Как сообщил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, все пешеходные переходы от улицы Глинки до трассы «Таврида» оборудованы светофорами.

По его словам, дорога будет расширена до четырех полос, реверсивного движения на ней не будет. Кроме того, появится еще два светофора в местах, где их просили установить местные жители.

Вместо левых поворотов будет построено две разворотных петли. Проект ремонта дороги направлен на экспертизу, она будет проводиться до мая.

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