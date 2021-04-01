Евпаториец отправится за решетку за попытку передать наркотики в колонию

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Житель Евпатории пытался продать наркотики в исправительную колонию. Железнодорожный суд Симферополя приговорил 32-летнего евпаторийца к девяти годам лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, пунктов «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в исправительном учреждении, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

Было установлено, что нарушитель в начале сентября 2018 года находился около ограждения исправительной колонии №1 в Симферополе. Он принес два полимерных свертка, в одном из которых была марихуана, а во втором - мобильные телефоны и зарядные устройства к ним. Он намеревался передать это в исправительное учреждение.

Мужчина действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Он подошел к ограждению и попытался перебросить внутрь один из свертков. Но сотрудники оперативного отдела исправительной колонии помешали ему.

Нарушитель приговорен к девяти годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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