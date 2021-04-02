В Крыму ищут 23-летнего парня

Николай Карпеев. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсетях новую ориентировку.

- Помогите найти человека. Пропал #Карпеев Николай Сергеевич, 23 года, (1997 года рождения), город Армянск, Республика Крым, город Краснодар, - сообщают поисковики, отмечая, что с 20 марта этого года нет достоверной информации о его местонахождении.

Пропавший нормального телосложения, его рост 180 сантиметров, русые волосы и серо-зеленые глаза. Особые приметы неизвестны, так же нет информации в чем Николай Карпеев был одет.

Волонтеры просят, всех кто видел похожего человека, позвонить на горячую линию отряда по телефону 8(800)70-05-452 или 112. Звонок бесплатный.

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