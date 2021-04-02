Севастополь вошел в топ-10 популярных городов по брони хостелов

Севастополь, как магнит, притягивает к себе отдыхающих.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, обнародовали итоги анализа брони хостелов в 2021 году.
- В Севастополе и Сочи туристы чаще всего бронируют общие места в хостелах. Они, в среднем, останавливаются на 2-4 ночи и тратят за сутки от 1 до 1,7 тысяч рублей, - сообщили специалисты.
Аналитики отметили, что что чаще всего «эконом-гостиницы» выбирают туристы-одиночки.
Топ-10 популярных городов для брони хостелов в 2021 году (средняя цена ночи в рублях):
Севастополь, 1197
Сочи, 1760
Санкт-Петербург, 1449
Москва, 716
Казань, 1424
Калининград, 2256
Пятигорск, 646
Воронеж, 600
Екатеринбург, 1300
Ярославль, 1500
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